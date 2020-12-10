​«Он не выпивал даже на Рождество»: Бербатов рассказал о выступлениях с Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался по поводу выступлений бок о бок с Криштиану Роналду.

«Мне посчастливилось играть рядом с Роналду целый сезон. Он был на сто процентов профессионалом как на тренировочном поле, так и за его пределами. Я не помню, чтобы Криштиану когда-то опаздывал. Он всегда готовился в спортзале, после тренировок оставался и делал дополнительную работу – работал над ударами, плавал и снова шёл в спортзал.

За пределами поля Роналду много шутил, смеялся над собой и был дружелюбен. Помню, как на рождественской вечеринке он даже не выпивал. Таков он – полостью сосредоточенный и профессиональный», - сказал Бербатов в интервью Betfair.