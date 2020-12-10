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Погба хочет вернуться в «Ювентус»

10 Декабря 2020, 17:20,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус» в летнее трансферное окно. Как сообщает авторитетное издание The Times, француз склоняется к переезду в Турин, если ему удастся договориться.

Как известно, в начале недели одиозный агент Поля Погба Мино Района заявил, что между футболистом и «Манчестер Юнайтед» «всё кончено».

Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. За этот период французский полузащитник провёл за «старую синьору» 178 матчей в различных соревнованиях. В них Погба записал на свой счёт 34 гола и 40 результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Поль Погба, Трансферы футбола - лето 2021
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