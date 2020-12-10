Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус» в летнее трансферное окно. Как сообщает авторитетное издание The Times, француз склоняется к переезду в Турин, если ему удастся договориться.

Как известно, в начале недели одиозный агент Поля Погба Мино Района заявил, что между футболистом и «Манчестер Юнайтед» «всё кончено».

Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. За этот период французский полузащитник провёл за «старую синьору» 178 матчей в различных соревнованиях. В них Погба записал на свой счёт 34 гола и 40 результативных передач на партнёров.