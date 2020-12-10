Ван Перси: «Однажды сказал председателю «Арсенала»: «Мне плевать на ваши цифры, я хочу выиграть АПЛ»

Бывший футболист «Арсенала» Робин ван Перси высказался по поводу лондонского клуба.

«В «Арсенале» я не чувствовал, что мы находимся на том уровне, чтобы быть конкурентоспособными. Однажды председатель «Арсенала» показал мне положительные счета, рассказывая о том, насколько здоров клуб. Я сказал ему: «Мне плевать на эти цифры, я хочу поднять над головой трофей Премьер-лиги», - сказал ван Перси в подкасте.

Робин ван Перси выступал за «Арсенал» с 2004 по 2012 год. Стать чемпионом Англии он смог только после перехода в «Манчестер Юнайтед».