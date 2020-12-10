Бэйл назвал Кариусом Хынмин Сона, выронившего мяч на тренировке

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл пошутил над Хынмин Соном на тренировке команды в среду. Корейский футболист изобразил вратаря и пытался поймать мяч после удара партнёра. Сон выронил игровой снаряд, после чего Бэйл произнёс: «Кариус». Об этом случае сообщает издание Daily Mail.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2018 года Гарет Бэйл забил два гола Лорису Кариусу, который защищал ворота «Ливерпуля». В той игре немецкий вратарь сыграл неубедительно. Особенно запомнился момент, когда Кариус буквально подарил гол Кариму Бензема.

Тот финал Лиги чемпионов «Реал» выиграл с результатом 3:1.