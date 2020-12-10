Погба решил покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

Француз Поль Погба задумался над сменой клубной прописки. Согласно данным Daily Mail, 27-летний полузащитник настроен покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

По данным источника, хавбек сообщил о своем намерении главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру. Беседа между игроком и наставником состоялась после недавнего матча Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига» (2:3). В этом поединке Поль вышел на замену во втором тайме.

Главными претендентами на Погба считаются туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

В составе «Манчестер Юнайтед» француз выступает с 2016-го года.