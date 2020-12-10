«Манчестер Юнайтед» не станет увольнять Сульшера

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10 Декабря 2020, 10:38,
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Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение относительно будущего главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Несмотря на вылет манкунианцев из Лиги чемпионов, норвежский специалист продолжит работать с командой, рапортует издание Daily Mаil.
Источник утверждает, что боссы «красных дьяволов» по-прежнему поддерживают Сульшера и готовы оставить его у руля команды.
Ранее СМИ сообщали об интересе «Манчестер Юнайтед» к аргентинцу Маурисио Почеттино, находящемуся без работы после ухода из «Тоттенхэма».
В английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают шестое место, набрав 19 очков после десяти проведенных поединков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
Му-му, Интер и Аякс пока недотягивают до уровня плей-офф ЛЧ....
Да не за что увольнять, сначала лет 5-7 команду разваливали, теперь ее собирать по запчастям надо столько же лет, а то и больше
ай.. и эцо прально.. если хворост с ржавым против сюльскъяера то я - за.. )))