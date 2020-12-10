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«Манчестер Юнайтед» не станет увольнять Сульшера

10 Декабря 2020, 10:38,

Global Look Press

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение относительно будущего главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Несмотря на вылет манкунианцев из Лиги чемпионов, норвежский специалист продолжит работать с командой, рапортует издание Daily Mаil.

Источник утверждает, что боссы «красных дьяволов» по-прежнему поддерживают Сульшера и готовы оставить его у руля команды.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Манчестер Юнайтед» к аргентинцу Маурисио Почеттино, находящемуся без работы после ухода из «Тоттенхэма».

В английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают шестое место, набрав 19 очков после десяти проведенных поединков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (3)
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1
Misha_diablo_football
10 Декабря 2020, 11:39

Му-му, Интер и Аякс пока недотягивают до уровня плей-офф ЛЧ....

0
Reich83
10 Декабря 2020, 11:27

Да не за что увольнять, сначала лет 5-7 команду разваливали, теперь ее собирать по запчастям надо столько же лет, а то и больше

3
ингерман
10 Декабря 2020, 10:44

ай.. и эцо прально.. если хворост с ржавым против сюльскъяера то я - за.. )))

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