​Обамеянга оштрафовали за критику африканской конфедерации футбола

Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг был оштрафован на 10 тысяч долларов за публикации в социальных сетях, которые порочат честь и имидж африканской конфедерации футбола, сообщает Sky Sports.

Напомним, в ноябре перед матчем против Гамбии Обамеянг освещал события из аэропорта, откуда команду долго не выпускали. Прибывшим габонским футболистам пришлось спать прямо в аэропорту, что Обамеянг так: «Хорошая работа, CAF, будто мы вернулись в девяностые».

Позже Обамеянг публиковал в Instagram смайл со средним пальцем. Рядом с ним был отмечен аккаунт африканской конфедерации.