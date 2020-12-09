​Обамеянга оштрафовали за критику африканской конфедерации футбола

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09 Декабря 2020, 23:14,
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Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг был оштрафован на 10 тысяч долларов за публикации в социальных сетях, которые порочат честь и имидж африканской конфедерации футбола, сообщает Sky Sports.
Напомним, в ноябре перед матчем против Гамбии Обамеянг освещал события из аэропорта, откуда команду долго не выпускали. Прибывшим габонским футболистам пришлось спать прямо в аэропорту, что Обамеянг так: «Хорошая работа, CAF, будто мы вернулись в девяностые».
Позже Обамеянг публиковал в Instagram смайл со средним пальцем. Рядом с ним был отмечен аккаунт африканской конфедерации.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг