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Отец Хименеса: «Врачи сказали, что после операции у сына не будет никаких проблем»

09 Декабря 2020, 19:49,

twitter.com

Отец форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса рассказал о состоянии своего сына.

«Рауль поправляется, всё благодаря его силе и стремлению. Врачи сказали, что после операции не будет никаких последствий, его реабилитация – это вопрос времени», - цитирует отца Хименеса Sky Sports.

Напомним, что Хименес получил серьезную травму головы в матче с «Арсеналом». Футболисту уже прооперировали череп.

29-летний нападающий в нынешнем сезоне сыграл одиннадцать матчей за английский клуб и забил три гола.

Контракт Хименеса с «Вулверхэмптоном» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вулверхэмптон, Рауль Хименес
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