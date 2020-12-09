Отец Хименеса: «Врачи сказали, что после операции у сына не будет никаких проблем»

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09 Декабря 2020, 19:49,
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Отец форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса рассказал о состоянии своего сына.
«Рауль поправляется, всё благодаря его силе и стремлению. Врачи сказали, что после операции не будет никаких последствий, его реабилитация – это вопрос времени», - цитирует отца Хименеса Sky Sports.
Напомним, что Хименес получил серьезную травму головы в матче с «Арсеналом». Футболисту уже прооперировали череп.
29-летний нападающий в нынешнем сезоне сыграл одиннадцать матчей за английский клуб и забил три гола.
Контракт Хименеса с «Вулверхэмптоном» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Вулверхэмптон, Рауль Хименес