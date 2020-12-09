Халк готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в АПЛ

Бразильский нападающий Халк хочет перейти в клуб английской Премьер-лиги.

Как сообщает Record, 34-летний футболист готов пойти на сокращение зарплаты на 90%, чтобы перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Отмечается, что зарплата Халка в «Шанхай СИПГ» составляла 20 миллионов евро.

На данный момент Халк находится в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне экс-нападающий «Зенита» принял участие в 21-м матче китайского клуба во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

На счету Халка одиннадцать голов в 48 матчах за сборную Бразилии, за которую он дебютировал в ноябре 2009 года.