Сульшер высказался о возможном уходе Погба из «МЮ»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал высказывание футбольного агента Мино Райолы о будущем полузащитника Поля Погба.

«Райоле нужно понять, что футбол - командный вид спорта. Если это случится, то всем станет лучше. Наша команда в порядке, мы держимся вместе. Больше мне нечего ему ответить.

Вам лучше спросить Погба, доволен ли он своим положением в клубе. Лично я вижу, что Поль выкладывается на тренировках. Он хочет помогать команде. Думаю, сейчас не время обсуждать трансферы», - приводит слова норвежца портал Goal.

Ранее Райола заявил, что Погба несчастен в «Манчестер Юнайтед» и может вернуться в «Ювентус».