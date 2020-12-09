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Де Брёйне признан лучшим плеймейкером 2020 года

09 Декабря 2020, 08:33,

Global Look Press

Бельгийский хавбек Кевин де Брёйне, выступающий за «Манчестер Сити», признан лучшим плеймейкером уходящего года по версии IFFHS. Об этом рапортует издание AS.

В ходе голосования 29-летний полузащитник набрал 175 очков, опередив аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Форвард занял второе месте со 100 баллами. Тройку лидеров замкнул нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер (25).

В текущем сезоне де Брёйне провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и десятью ассистами. В прошлом сезоне Кевин сыграл 48 поединков, забил 16 мячей и сделал 23 результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кевин де Брёйне
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