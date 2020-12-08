Бербатов: «Удивлен тем, насколько хорошо играет Кавани»

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08 Декабря 2020, 19:26,
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался об игре нападающего «манкунианцев» Эдинсона Кавани.
«Я удивлен тем, насколько хорошо играет Кавани, этому парню 33 года, а он бегает по полю, как 25-летний, борется за мяч, создает пространство, страсть, которая в нем была и раньше», - цитирует Бербатова Betfair.
33-летний уругваец стал игроком «Манчестер Юнайтед» пятого октября. За это время он успел сыграть десять матчей за «манкунианцев» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Контракт Эдинсона с английским клубом рассчитан до конца сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Димитар Бербатов