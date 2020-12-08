Бербатов: «Удивлен тем, насколько хорошо играет Кавани»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался об игре нападающего «манкунианцев» Эдинсона Кавани.

«Я удивлен тем, насколько хорошо играет Кавани, этому парню 33 года, а он бегает по полю, как 25-летний, борется за мяч, создает пространство, страсть, которая в нем была и раньше», - цитирует Бербатова Betfair.

33-летний уругваец стал игроком «Манчестер Юнайтед» пятого октября. За это время он успел сыграть десять матчей за «манкунианцев» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Контракт Эдинсона с английским клубом рассчитан до конца сезона.