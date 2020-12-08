Президент «Фенербахче»: «Думаю, что мы не сможем удовлетворить запросы Озила»

Президент «Фенербахче» Али Коч прокомментировал слухи о возможном подписании полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

«Озил – очень хороший футболист, он бы подошёл «Фенербахче». Важно знать его финансовые запросы, думаю, что мы не сможем их удовлетворить», - цитирует Коча Asist Analiz.

32-летний полузащитник не принимал участия в матчах «Арсенала» в нынешнем сезоне. Контракт Озила с «канонирами» истекает 30 июня 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Озил не планирует покидать «Арсенал» до конца контракта.

Отметим, что ранее Озил заявлял, что является поклонником «Фенербахче».