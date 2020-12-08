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Президент «Фенербахче»: «Думаю, что мы не сможем удовлетворить запросы Озила»

08 Декабря 2020, 17:18,

Global Look Press

Президент «Фенербахче» Али Коч прокомментировал слухи о возможном подписании полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

«Озил – очень хороший футболист, он бы подошёл «Фенербахче». Важно знать его финансовые запросы, думаю, что мы не сможем их удовлетворить», - цитирует Коча Asist Analiz.

32-летний полузащитник не принимал участия в матчах «Арсенала» в нынешнем сезоне. Контракт Озила с «канонирами» истекает 30 июня 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Озил не планирует покидать «Арсенал» до конца контракта.

Отметим, что ранее Озил заявлял, что является поклонником «Фенербахче».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фенербахче, Месут Озил
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