Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Голкипер «Ливерпуля» Келлехер: «Я дебютировал в двух турнирах за несколько дней – это безумие»

08 Декабря 2020, 15:58,

Instagram

22-летний голкипер «Ливерпуля» Каомхин Келлехер пообщался с журналистами.

«Это была достойная неделя! Что мне ещё сказать? Я дебютировал в двух турнирах за несколько дней – это безумие. В выходные я чувствовал себя гораздо комфортнее, чем в матче с «Аяксом». Это было классно, потому что на стадионе присутствовали фанаты и пели: «Ты никогда не будешь одинок». Я просто пытался воспользоваться своими шансами, которые у меня появились. Я хорошо сыграл в двух матчах, но больше возможностей и не было», - цитирует Келлехера пресс-служба УЕФА.

Келлехер находится в системе «Ливерпуля» с июля 2015 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Каомхин Келлехер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола