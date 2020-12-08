Голкипер «Ливерпуля» Келлехер: «Я дебютировал в двух турнирах за несколько дней – это безумие»

22-летний голкипер «Ливерпуля» Каомхин Келлехер пообщался с журналистами.

«Это была достойная неделя! Что мне ещё сказать? Я дебютировал в двух турнирах за несколько дней – это безумие. В выходные я чувствовал себя гораздо комфортнее, чем в матче с «Аяксом». Это было классно, потому что на стадионе присутствовали фанаты и пели: «Ты никогда не будешь одинок». Я просто пытался воспользоваться своими шансами, которые у меня появились. Я хорошо сыграл в двух матчах, но больше возможностей и не было», - цитирует Келлехера пресс-служба УЕФА.

Келлехер находится в системе «Ливерпуля» с июля 2015 года.