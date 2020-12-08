Юнгберг: «У Озила один из лучших последних пасов в мире»

Шведский специалист Фредрик Юнгберг высказался о полузащитнике «Арсенала» Месуте Озиле, который не был включен в заявку клуба на сезон.

«Я не говорю, что Озил должен выходить на поле в каждом матче, но не понимаю, если у вас в команде есть игрок, который обладает одним из лучших последних пасов в мире, а вы владеете мячом и не можете конвертировать это в голы, то нужно задуматься», - цитирует Юнгберга Sky Sports.

Отметим, что 32-летний немецкий полузащитник не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне, а его контракт с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.