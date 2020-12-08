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Chevrolet может проспонсировать трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед»

08 Декабря 2020, 11:58,

Global Look Press

35-летний португальский форвард Криштиану Роналду, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует издание Auto Esporte.

Как сообщает источник, автомобильный концерн Chevrolet, который является титульным спонсором «красных дьяволов», готов проспонсировать трансфер опытного бомбардира.

Руководство американской компании убеждено, что возвращение Криштиану в «Манчестер Юнайтед» может привести к серьезному росту акций клуба и самого концерна, как это произошло с «Ювентусом» и его спонсором Jeep.

Напомним, что португалец выступал за манкунианцев с 2003-го по 2009-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
Spirit
08 Декабря 2020, 12:42

Жаль будет если он из Юве уйдет.
Не думаю, что МЮ с ним что - то выиграет!

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