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Каррагер: «Райола и Погба - позор футбола»

08 Декабря 2020, 08:35,

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Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о возможном уходе французского полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

«Не перестаю говорить, что Поль Погба - самый переоцененный футболист, которого я когда-либо видел. Райола и его клиент - позор футбола. Я пока не представляю, куда может перейти Погба. Интересно, кто его заберет», - цитирует эксперта издание Mirror.

Ранее сообщалось, что подписать 27-летнего хавбека намерен туринский «Ювентус».

В текущем сезоне АПЛ Погба принял участие в восьми поединках, отметившись забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Поль Погба, Джейми Каррагер, Мино Райола
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
08 Декабря 2020, 08:47

всякое мог предположить,но чтоб я поддержал высказывания бывшего футболиста из клуба,прямого нашего конкурента...а вот согласился я,причем беззаговорочно прав"Карри"...

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