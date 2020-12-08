Каррагер: «Райола и Погба - позор футбола»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о возможном уходе французского полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

«Не перестаю говорить, что Поль Погба - самый переоцененный футболист, которого я когда-либо видел. Райола и его клиент - позор футбола. Я пока не представляю, куда может перейти Погба. Интересно, кто его заберет», - цитирует эксперта издание Mirror.

Ранее сообщалось, что подписать 27-летнего хавбека намерен туринский «Ювентус».

В текущем сезоне АПЛ Погба принял участие в восьми поединках, отметившись забитым мячом.