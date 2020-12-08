Каррагер: «Райола и Погба - позор футбола»

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08 Декабря 2020, 08:35,
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Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о возможном уходе французского полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
«Не перестаю говорить, что Поль Погба - самый переоцененный футболист, которого я когда-либо видел. Райола и его клиент - позор футбола. Я пока не представляю, куда может перейти Погба. Интересно, кто его заберет», - цитирует эксперта издание Mirror.
Ранее сообщалось, что подписать 27-летнего хавбека намерен туринский «Ювентус».
В текущем сезоне АПЛ Погба принял участие в восьми поединках, отметившись забитым мячом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Поль Погба, Джейми Каррагер, Мино Райола
всякое мог предположить,но чтоб я поддержал высказывания бывшего футболиста из клуба,прямого нашего конкурента...а вот согласился я,причем беззаговорочно прав"Карри"...