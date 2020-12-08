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Райола: «Погба может вернуться в «Ювентус»

08 Декабря 2020, 08:21,

twitter.com

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о возможном возвращении своего клиента в туринский «Ювентус».

«Действительно, Погба может вернуться в Турин. Поль несчастлив в «Манчестер Юнайтед», - передает слова Райолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, что полузащитник вернулся в английский гранд из «старой синьоры» летом 2016-го года. За трансфер 27-летнего футболиста манкунианцы заплатили 105 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше АПЛ француз принял участие в восьми встречах, отметившись забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Поль Погба, Мино Райола, Трансферы футбола - зима 2021
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