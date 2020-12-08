Билич близок к отставке с поста наставника «Вест Бромвича»

Хорватский специалист Славен Билич находится на грани увольнения с поста главного тренера «Вест Бромвича», об этом рапортует издание The Telegraph.

Согласно информации источника, руководство задумалось над сменой наставника после разгромного поражения команды от «Кристал Пэлас» в поединке 11-го тура чемпионата Англии. В том матче «дрозды» потерпели фиаско со счетом 1:5. В следующем матче - против «Ньюкасла» - решится судьба Билича.

После 11 сыгранных туров английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» набрал всего шесть баллов и располагается на 19-й позиции в турнирной таблице.