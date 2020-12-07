​Агент Обамеянга объяснил проблемы форварда с голами, «уколов» Артету

Агент Кваку Менса, представляющий интересы нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, отреагировал на низкую результативность своего клиента.

Агент опубликовал на своей странице в Instagram кадр из эфира Sky Sports. На этом кадре можно увидеть статистику, по которой «Арсенал» занимает последнее место в Премьер-лиге по количеству созданных моментов (65).

«Ещё бы вы создавали моменты…» - написал агент.

Таким своеобразным образом Менса «уколол» главного тренера «Арсенала» Микеля Артету. Испанца часто обвиняют в том, что команда слишком много владеет мячом без обострения.