​Агент Обамеянга объяснил проблемы форварда с голами, «уколов» Артету

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07 Декабря 2020, 17:34,
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Агент Кваку Менса, представляющий интересы нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, отреагировал на низкую результативность своего клиента.
Агент опубликовал на своей странице в Instagram кадр из эфира Sky Sports. На этом кадре можно увидеть статистику, по которой «Арсенал» занимает последнее место в Премьер-лиге по количеству созданных моментов (65).
«Ещё бы вы создавали моменты…» - написал агент.
Таким своеобразным образом Менса «уколол» главного тренера «Арсенала» Микеля Артету. Испанца часто обвиняют в том, что команда слишком много владеет мячом без обострения.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг, Микель Артета