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​Агент Обамеянга объяснил проблемы форварда с голами, «уколов» Артету

07 Декабря 2020, 17:34,

twitter.com

Агент Кваку Менса, представляющий интересы нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, отреагировал на низкую результативность своего клиента.

Агент опубликовал на своей странице в Instagram кадр из эфира Sky Sports. На этом кадре можно увидеть статистику, по которой «Арсенал» занимает последнее место в Премьер-лиге по количеству созданных моментов (65).

«Ещё бы вы создавали моменты…» - написал агент.

Таким своеобразным образом Менса «уколол» главного тренера «Арсенала» Микеля Артету. Испанца часто обвиняют в том, что команда слишком много владеет мячом без обострения.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг, Микель Артета
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