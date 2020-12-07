​Эвра: «Единственная проблема Жиру – имя. Если бы его звали Жирудиньо, люди бы его любили больше»

Экс-игрок сборной Франции Патрис Эвра высказался по поводу нападающего «Челси» Оливье Жиру. В двух последних матчах француз, надеющийся поехать на Евро-2020, забил пять голов. При этом ранее он получал мало игрового времени.

«Думаю, что единственная проблема Жиру – имя. Если бы его звали Жирудиньо или как-то в этом роде, люди бы его любили больше. Для меня он самый совершенный нападающий в «Челси». Не понимаю, почему даже в сборной Франции всё время сомневаются в его стиле.

Даже когда Жиру играл за «Арсенал», его всегда критиковали. Оливье всегда принимает вызов, мне в нём это нравится. Если бы я был тренером, он бы точно играл в моей команде.

Каждый год мы будем слышать о возможном трансфере Жиру в другой клуб. Но он лучший нападающий «Челси» на данный момент», - сказал Эвра Sky Sports.