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«Арсенал» предложил Венгеру вернуться на пост главного тренера

07 Декабря 2020, 11:47,

Depositphotos

Французский специалист Арсен Венгер может возобновить тренерскую карьеру. Как сообщает издание Daily Mail, лондонский «Арсенал», проваливший старт сезона чемпионата Англии, хочет вернуть 71-летнего тренера.

Источник сообщает, что гендиректор «канониров» Винай Венкатешам провел встречу с Венгером, предложив ему снова возглавить «канониров». Функционер заявил, что в клубе всегда будут рады французу.

Напомним, что Арсен занимал пост наставника лондонского коллектива с 1996-го по 2018-й год. Под его руководством «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии.

В текущем сезоне «канониры» под руководством Микеля Артеты набрали 13 очков после 11 туров и занимают лишь 15-е место в таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Арсен Венгер
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