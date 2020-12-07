IFFHS представила символическую сборную 2020 года

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07 Декабря 2020, 08:35,
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) сформировала символическую сборную уходящего года. Самое большое представительство в команде имеют мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль».
Вратарь: Нойер («Бавария»).
Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), ван Дейк («Ливерпуль»), Рамос («Реал»), Дэвис («Бавария»).
Полузащитники: Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), де Брёйне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»).
Форварды: Роналду («Ювентус»), Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»).
По итогам сезона-2019/2020 «Бавария» стала чемпионом Германии и триумфатором Лиги чемпионов. «Ливерпуль» оформил чемпионство в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Бавария