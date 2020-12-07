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IFFHS представила символическую сборную 2020 года

07 Декабря 2020, 08:35,

Global Look Press

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) сформировала символическую сборную уходящего года. Самое большое представительство в команде имеют мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль».

Вратарь: Нойер («Бавария»).

Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), ван Дейк («Ливерпуль»), Рамос («Реал»), Дэвис («Бавария»).

Полузащитники: Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), де Брёйне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»).

Форварды: Роналду («Ювентус»), Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»).

По итогам сезона-2019/2020 «Бавария» стала чемпионом Германии и триумфатором Лиги чемпионов. «Ливерпуль» оформил чемпионство в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Бавария
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