Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Дибала может перейти в топ-клуб АПЛ

07 Декабря 2020, 08:13,

Global Look Press

Агенты аргентинского форварда Пауло Дибалы предложили услуги игрока шести топ-клубам английской Премьер-лиги, об этом рапортует издание 90 min.

По данным источника, нападающий может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэме», «Ливерпуле», «Манчестер Сити» или «Арсенале». Пауло недоволен количеством игровой практики в туринском «Ювентусе» и готов принять предложение одного из клубов.

В текущем сезоне чемпионата Италии форвард сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт со «старой синьорой» истекает летом 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Пауло Дибала, Трансферы футбола - зима 2021
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