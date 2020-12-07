Дибала может перейти в топ-клуб АПЛ

Агенты аргентинского форварда Пауло Дибалы предложили услуги игрока шести топ-клубам английской Премьер-лиги, об этом рапортует издание 90 min.

По данным источника, нападающий может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэме», «Ливерпуле», «Манчестер Сити» или «Арсенале». Пауло недоволен количеством игровой практики в туринском «Ювентусе» и готов принять предложение одного из клубов.

В текущем сезоне чемпионата Италии форвард сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт со «старой синьорой» истекает летом 2022-го года.