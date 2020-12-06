Сунесс: «Не могу наслаждаться игрой «Тоттенхэма»

Экс-наставник «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался об игре «Тоттенхэма».

«Шпоры» - моя первая любовь, но я не могу этим наслаждаться. Очевидно, что болельщики готовы на всё, потому что их клуб за 29 лет выиграл лишь два Кубка Лиги. Но я должен признать, что восхищаюсь прагматизмом и профессионализмом Моуринью, потому что это приносит результат», - цитирует Сунесса Sky Sports.

«Тоттенхэм» в раках дерби Северного Лондона сегодня обыграл лондонский «Арсенал» (2:0) и вернул себе первую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Отметим, что «Тоттенхэм» по-прежнему продолжает своей выступление в Лиге Европы.