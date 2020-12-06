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Сунесс: «Не могу наслаждаться игрой «Тоттенхэма»

06 Декабря 2020, 22:32,

Global Look Press

Экс-наставник «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался об игре «Тоттенхэма».

«Шпоры» - моя первая любовь, но я не могу этим наслаждаться. Очевидно, что болельщики готовы на всё, потому что их клуб за 29 лет выиграл лишь два Кубка Лиги. Но я должен признать, что восхищаюсь прагматизмом и профессионализмом Моуринью, потому что это приносит результат», - цитирует Сунесса Sky Sports.

«Тоттенхэм» в раках дерби Северного Лондона сегодня обыграл лондонский «Арсенал» (2:0) и вернул себе первую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Отметим, что «Тоттенхэм» по-прежнему продолжает своей выступление в Лиге Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Грэм Сунесс
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