Артета: «Победа над «Тоттенхэмом» полностью изменит наше настроение»

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06 Декабря 2020, 19:59,
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Главный тренер «Арсенал» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма» в одиннадцатом туре английской Премьер-лиги.
«Победа полностью изменит наше настроение, это не обычный матч. Мы приехали сюда, чтобы побеждать.
Сегодняшний положительным результат поможет нам изменить ситуацию, в которой мы находимся. Мы должны быть на высоте, они представляют угрозу, потому что находятся в отличной форме, но мы способны победить их.
Возвращение Парти? Мы не ожидали, что он успеет восстановиться, но он здорово тренировался и готов к сегодняшней игре», - цитирует испанского специалиста Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Микель Артета
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