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Артета: «Победа над «Тоттенхэмом» полностью изменит наше настроение»

06 Декабря 2020, 19:59,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенал» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма» в одиннадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Победа полностью изменит наше настроение, это не обычный матч. Мы приехали сюда, чтобы побеждать.

Сегодняшний положительным результат поможет нам изменить ситуацию, в которой мы находимся. Мы должны быть на высоте, они представляют угрозу, потому что находятся в отличной форме, но мы способны победить их.

Возвращение Парти? Мы не ожидали, что он успеет восстановиться, но он здорово тренировался и готов к сегодняшней игре», - цитирует испанского специалиста Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Микель Артета
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Комментарии (1)
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0
LMI
06 Декабря 2020, 20:41

Будет поражение - БЕЗ ВАРИАНТОВ

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