Артета: «Победа над «Тоттенхэмом» полностью изменит наше настроение»

Главный тренер «Арсенал» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма» в одиннадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Победа полностью изменит наше настроение, это не обычный матч. Мы приехали сюда, чтобы побеждать.

Сегодняшний положительным результат поможет нам изменить ситуацию, в которой мы находимся. Мы должны быть на высоте, они представляют угрозу, потому что находятся в отличной форме, но мы способны победить их.

Возвращение Парти? Мы не ожидали, что он успеет восстановиться, но он здорово тренировался и готов к сегодняшней игре», - цитирует испанского специалиста Sky Sports.