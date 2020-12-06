«Лестер» лишь на 90-й минуте дожал главного аутсайдера

После двух поражений кряду «Лестер» отправился на выезд к «Шеффилд Юнайтед», команде, набравшей одно очко в 11 матчах Премьер-лиги. «Лисы» имели подавляющее преимущество, но до 90-й минуты не могли вырвать победу. В первом тайме за две минуты команды обменялись голами, еще дважды фавориты пробивали в штанги. В итоге на последней минуте Джейми Варди убежал в отрыв и забил-таки победный гол - 2:1.

«Лестер» вышел на четвертое место и на очко отстает от лидера.