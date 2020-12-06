«Лестер» лишь на 90-й минуте дожал главного аутсайдера

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06 Декабря 2020, 19:12,
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После двух поражений кряду «Лестер» отправился на выезд к «Шеффилд Юнайтед», команде, набравшей одно очко в 11 матчах Премьер-лиги. «Лисы» имели подавляющее преимущество, но до 90-й минуты не могли вырвать победу. В первом тайме за две минуты команды обменялись голами, еще дважды фавориты пробивали в штанги. В итоге на последней минуте Джейми Варди убежал в отрыв и забил-таки победный гол - 2:1.
«Лестер» вышел на четвертое место и на очко отстает от лидера.
Протокол игры
|24' Перес Айосе (0:1)
|(1:1) Макбарни Оливер 26'
|90' Варди Джейми (1:2)
Ремсдейл Арон • Башам Крис • Иган Джон • Брайан Кин • Бэлдок Джордж • Ландстрем Джон 63' ( Норвуд Оливер ( 63') • Берге Сандер • Флек Джон • Лоу Макс 38' 46' ( Осборн Бен ( 46') • Бёрк Оливер 81' ( Брюстер Риан ( 81') • Макбарни Оливер
Запасные: Шарп Билли • Джагелка Фил • Веррипс Михаэл • Макголдрик Дэвид
Шмейхель Каспер • Фофана Уэсли • Эванс Джонни • Фухс Кристиан • 63'Олбрайтон Марк • Тилеманс Юри • Менди Нампалис 69' ( Ндиди Уилфред ( 69') • Джастин Джеймс • Перес Айосе 69' ( Ихеначо Келечи ( 69') • Мэддисон Джеймс 90' 90' ( Прает Деннис ( 90') • Варди Джейми 90'
Запасные: Морган Уэс • Барнс Харви • Юндер Дженгиз • Уорд Дэнни II
06 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Шеффилд Юнайтед, Джейми Варди