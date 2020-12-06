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«Лестер» лишь на 90-й минуте дожал главного аутсайдера

06 Декабря 2020, 19:12,

Евро-Футбол.Ру

После двух поражений кряду «Лестер» отправился на выезд к «Шеффилд Юнайтед», команде, набравшей одно очко в 11 матчах Премьер-лиги. «Лисы» имели подавляющее преимущество, но до 90-й минуты не могли вырвать победу. В первом тайме за две минуты команды обменялись голами, еще дважды фавориты пробивали в штанги. В итоге на последней минуте Джейми Варди убежал в отрыв и забил-таки победный гол - 2:1.

«Лестер» вышел на четвертое место и на очко отстает от лидера.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
    24' Перес Айосе (0:1)
(1:1) Макбарни Оливер 26'    
    90' Варди Джейми (1:2)
Ремсдейл Арон Башам Крис Иган Джон Брайан Кин Бэлдок Джордж Ландстрем Джон   63' (Норвуд Оливер (   63') Берге Сандер Флек Джон Лоу Макс   38'   46' (Осборн Бен (   46') Бёрк Оливер   81' (Брюстер Риан (   81') Макбарни Оливер
Запасные: Шарп Билли Джагелка Фил Веррипс Михаэл Макголдрик Дэвид
Шмейхель Каспер Фофана Уэсли Эванс Джонни Фухс Кристиан   63' Олбрайтон Марк Тилеманс Юри Менди Нампалис   69' (Ндиди Уилфред (   69') Джастин Джеймс Перес Айосе   69' (Ихеначо Келечи (   69') Мэддисон Джеймс   90'   90' (Прает Деннис (   90') Варди Джейми   90'
Запасные: Морган Уэс Барнс Харви Юндер Дженгиз Уорд Дэнни II
06 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Шеффилд Юнайтед, Джейми Варди
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