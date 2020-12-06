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«Кристал Пэлас» забил пять мячей в ворота «Вест Бромвича»

06 Декабря 2020, 16:58,

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Одержавший в прошлом туре первую победу в сезоне «Вест Бромвич» принимал «Кристал Пэлас». К 30-й минуте команды забили по одному голу, и тут хозяева остались вдесятером из-за удаления Матеуса Перейры. В оставшееся время лондонцы устроили сопернику разгром - 5:1. По дублю на счету Уилфрида Заха и Кристиана Бентеке.

«Вест Бромвич» остается на предпоследнем месте, его противник вышел на 11-ю строчку в таблице.

Протокол игры  
Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас
    8' Ферлонг Дарнелл (0:1)
(1:1) Галлахер Конор 30'    
    56' Заха Уилфрид (1:2)
    59' Бентеке Кристиан (1:3)
    68' Заха Уилфрид (1:4)
    82' Бентеке Кристиан (1:5)
Джонстон Сэм Аджайи Олувасемилого Иванович Бранислав Бартли Кайл Ферлонг Дарнелл Сойерс Ромен   17'   80' (О'Ши Дара (   80') Галлахер Конор   59' Филлипс Мэтт Перейра Матеус   34' Диангана Грэди   46' (Кровинович Филип (   46') Ахерн-Грант Карлан   62' (Робинсон Каллум (   62')
Запасные: Гросицки Камил Баттон Дэвид Гиббс Киран Остин Чарльз
Гуаита Висенте Клайн Натаниэль Куйяте Шейку Кэхилл Гари Ван Анхольт Патрик Шлупп Джеффри   75' (Айю Джордан (   75') Миливоевич Лука   89' Макартур Джеймс   49'   73' (Ридевальд Жайро (   73') Эзе Эберечи Бентеке Кристиан Заха Уилфрид   81' (Бачуайи Миши (   81')
Запасные: Таунсенд Андрос Сахо Мамаду Батлэнд Джек Уорд Джоэл
06 декабря. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Кристал Пэлас, Вест Бромвич
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