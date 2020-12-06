«Кристал Пэлас» забил пять мячей в ворота «Вест Бромвича»

Одержавший в прошлом туре первую победу в сезоне «Вест Бромвич» принимал «Кристал Пэлас». К 30-й минуте команды забили по одному голу, и тут хозяева остались вдесятером из-за удаления Матеуса Перейры. В оставшееся время лондонцы устроили сопернику разгром - 5:1. По дублю на счету Уилфрида Заха и Кристиана Бентеке.

«Вест Бромвич» остается на предпоследнем месте, его противник вышел на 11-ю строчку в таблице.