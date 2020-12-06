«Кристал Пэлас» забил пять мячей в ворота «Вест Бромвича»

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06 Декабря 2020, 16:58,
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Одержавший в прошлом туре первую победу в сезоне «Вест Бромвич» принимал «Кристал Пэлас». К 30-й минуте команды забили по одному голу, и тут хозяева остались вдесятером из-за удаления Матеуса Перейры. В оставшееся время лондонцы устроили сопернику разгром - 5:1. По дублю на счету Уилфрида Заха и Кристиана Бентеке.
«Вест Бромвич» остается на предпоследнем месте, его противник вышел на 11-ю строчку в таблице.
Протокол игры
|8' Ферлонг Дарнелл (0:1)
|(1:1) Галлахер Конор 30'
|56' Заха Уилфрид (1:2)
|59' Бентеке Кристиан (1:3)
|68' Заха Уилфрид (1:4)
|82' Бентеке Кристиан (1:5)
Джонстон Сэм • Аджайи Олувасемилого • Иванович Бранислав • Бартли Кайл • Ферлонг Дарнелл • Сойерс Ромен 17' 80' ( О'Ши Дара ( 80') • Галлахер Конор • 59'Филлипс Мэтт • Перейра Матеус • 34'Диангана Грэди 46' ( Кровинович Филип ( 46') • Ахерн-Грант Карлан 62' ( Робинсон Каллум ( 62')
Запасные: Гросицки Камил • Баттон Дэвид • Гиббс Киран • Остин Чарльз
Гуаита Висенте • Клайн Натаниэль • Куйяте Шейку • Кэхилл Гари • Ван Анхольт Патрик • Шлупп Джеффри 75' ( Айю Джордан ( 75') • Миливоевич Лука • 89'Макартур Джеймс 49' 73' ( Ридевальд Жайро ( 73') • Эзе Эберечи • Бентеке Кристиан • Заха Уилфрид 81' ( Бачуайи Миши ( 81')
Запасные: Таунсенд Андрос • Сахо Мамаду • Батлэнд Джек • Уорд Джоэл
06 декабря. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Кристал Пэлас, Вест Бромвич