​Мата надеется, что Месси перейдёт в «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата ответил на вопрос касательно возможного перехода Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

«Надеюсь, что этого не случится. Я надеюсь на это ради блага своего клуба. Не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что Месси туда не перейдёт. Если он приедет в Манчестер, то лучше пускай это будет мой клуб, а не другой.

Раньше ходили слухи, что Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед». В профессиональном футболе я понял, что тебе нужно сосредотачиваться только на том, что ты можешь контролировать и не обращать внимание на то, что от тебя не зависит», - цитирует Мату Mirror.