Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Мата надеется, что Месси перейдёт в «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити»

06 Декабря 2020, 14:56,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата ответил на вопрос касательно возможного перехода Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

«Надеюсь, что этого не случится. Я надеюсь на это ради блага своего клуба. Не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что Месси туда не перейдёт. Если он приедет в Манчестер, то лучше пускай это будет мой клуб, а не другой.

Раньше ходили слухи, что Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед». В профессиональном футболе я понял, что тебе нужно сосредотачиваться только на том, что ты можешь контролировать и не обращать внимание на то, что от тебя не зависит», - цитирует Мату Mirror.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Лионель Месси, Хуан Мата
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Кар Карыч
06 Декабря 2020, 15:52

Гном переходит в Спартак, согласно новейших данных! Будет помогать Кокорину.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола