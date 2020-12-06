​Погба рассказал, как на него повлиял коронавирус

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06 Декабря 2020, 14:42,
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал о влиянии коронавирусной инфекции. Футболист перенёс болезнь на стыке лета и осени.
«Я очень быстро уставал и очень быстро «запыхивался». В первой игре сезона я не мог бегать. Мне потребовалось немного времени, чтобы вернуться к своей физической форме и к хорошему состоянию», - приводит слова Погба Evening Standard.
В тринадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне Поль Погба записал на свой счёт два гола и два результативных паса. Слухи продолжают связывать французского футболиста со сменой клубной прописки.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба