​Лэмпард высказался о травме Зиеша

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06 Декабря 2020, 12:58,
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу травмы Хакима Зиеша, полученной футболистом в субботнем матче против «Лидса». Наставнику «пенсионеров» пришлось в срочном порядке делать замену уже по ходу первого тайма.
«У него проблема с подколенным сухожилием, он почувствовал это. В ближайшие несколько дней мы оценим ситуацию», - сказал Лэмпард журналистам после игры.
Напомним, «Челси» обыграл «Лидс» в одиннадцатом туре чемпионата Англии со счётом 3:1. На текущую минуту именно команда Фрэнка Лэмпарда располагается на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Хаким Зиеш