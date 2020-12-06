​Лэмпард высказался о травме Зиеша

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу травмы Хакима Зиеша, полученной футболистом в субботнем матче против «Лидса». Наставнику «пенсионеров» пришлось в срочном порядке делать замену уже по ходу первого тайма.

«У него проблема с подколенным сухожилием, он почувствовал это. В ближайшие несколько дней мы оценим ситуацию», - сказал Лэмпард журналистам после игры.

Напомним, «Челси» обыграл «Лидс» в одиннадцатом туре чемпионата Англии со счётом 3:1. На текущую минуту именно команда Фрэнка Лэмпарда располагается на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.