Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Клопп назвал фаворита английской Премьер-лиги

06 Декабря 2020, 09:31,

Depositphotos

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Я смотрю матчи и вижу, что «Тоттенхэм» сейчас явно преуспевает, однако «Челси» для меня выглядит фаворитом. У них более широкий состав, отличные футболисты, которые показывают качественный футбол. Они хорошо укомплектованы и имеют невероятные возможности для проведения ротации состава от матча к матчу. Вот и всё», - приводит слова Клоппа Goal.com.

На текущую минуту именно «Челси» занимает первое место в таблице, но в воскресенье обойти лондонцев по очкам могут «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Ливерпуль, Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Gangsta City
06 Декабря 2020, 13:23

У меня такое ощущение, что в этом сезоне ни одна команда не сможет уйти в те чудовищные отрывы, которые делали Портовые с Горожанами в последние годы.
Около 7-12 очков отрыва, где-то так, будет в мае. Огромных 18-19 не ожидается, судя по плотности таблицы

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