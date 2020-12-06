​Клопп назвал фаворита английской Премьер-лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Я смотрю матчи и вижу, что «Тоттенхэм» сейчас явно преуспевает, однако «Челси» для меня выглядит фаворитом. У них более широкий состав, отличные футболисты, которые показывают качественный футбол. Они хорошо укомплектованы и имеют невероятные возможности для проведения ротации состава от матча к матчу. Вот и всё», - приводит слова Клоппа Goal.com.

На текущую минуту именно «Челси» занимает первое место в таблице, но в воскресенье обойти лондонцев по очкам могут «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».