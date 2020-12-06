​Клопп назвал фаворита английской Премьер-лиги

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06 Декабря 2020, 09:31,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.
«Я смотрю матчи и вижу, что «Тоттенхэм» сейчас явно преуспевает, однако «Челси» для меня выглядит фаворитом. У них более широкий состав, отличные футболисты, которые показывают качественный футбол. Они хорошо укомплектованы и имеют невероятные возможности для проведения ротации состава от матча к матчу. Вот и всё», - приводит слова Клоппа Goal.com.
На текущую минуту именно «Челси» занимает первое место в таблице, но в воскресенье обойти лондонцев по очкам могут «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Ливерпуль, Юрген Клопп
У меня такое ощущение, что в этом сезоне ни одна команда не сможет уйти в те чудовищные отрывы, которые делали Портовые с Горожанами в последние годы.
Около 7-12 очков отрыва, где-то так, будет в мае. Огромных 18-19 не ожидается, судя по плотности таблицы