Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Манчестер Юнайтед» побил рекорд АПЛ по камбэкам

05 Декабря 2020, 22:50,

Global Look Press

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги обыграл на выезде «Вест Хэм». Команда Уле Гуннара Сульшера первой пропустила, но во втором тайме отметила сразу тремя голами.

Как сообщает Opta, «Манчестер Юнайтед» стал автором рекорда АПЛ по камбэкам. В матчах, по ходу которых команда проигрывала в счёте, «красные дьяволы» набрали 385 очков. На втором месте идёт «Тоттенхэм» (383), а тройку замыкает «Арсенал» (356). Четвёртое и пятое места у «Ливерпуля» (336) и «Челси» (332).

Отметим, что Премьер-лига Англии была создана в 1992 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Underdog
05 Декабря 2020, 23:10

А вот оно в чем дело. Теперь понятно почему МЮ так играл в последних турах) ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола