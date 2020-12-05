​«Манчестер Юнайтед» побил рекорд АПЛ по камбэкам

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги обыграл на выезде «Вест Хэм». Команда Уле Гуннара Сульшера первой пропустила, но во втором тайме отметила сразу тремя голами.

Как сообщает Opta, «Манчестер Юнайтед» стал автором рекорда АПЛ по камбэкам. В матчах, по ходу которых команда проигрывала в счёте, «красные дьяволы» набрали 385 очков. На втором месте идёт «Тоттенхэм» (383), а тройку замыкает «Арсенал» (356). Четвёртое и пятое места у «Ливерпуля» (336) и «Челси» (332).

Отметим, что Премьер-лига Англии была создана в 1992 году.