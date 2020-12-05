Гвардиола провёл 700 матчей как тренер – показатели испанца

В субботу «Манчестер Сити» обыграл на своём поле «Фулхэм» со счётом 2:0 в рамках очередного тура чемпионата Англии. Эта игра стала семисотой в тренерской карьере наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

В 700 матчах Гвардиола добился таких результатов: 507 побед, 111 ничьих и 82 поражения. Команды испанского тренера забили 1766 голов и пропустили 573 гола.

Самый высокий процент побед Гвардиола имеет в «Баварии» (75%). Дальше идут «Барселона» и «Манчестер Сити» (72%), а также «Барселона Б» (67%).

Отметим, что недавно Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до средины 2023 года.