Гвардиола провёл 700 матчей как тренер – показатели испанца

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05 Декабря 2020, 21:08,
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В субботу «Манчестер Сити» обыграл на своём поле «Фулхэм» со счётом 2:0 в рамках очередного тура чемпионата Англии. Эта игра стала семисотой в тренерской карьере наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
В 700 матчах Гвардиола добился таких результатов: 507 побед, 111 ничьих и 82 поражения. Команды испанского тренера забили 1766 голов и пропустили 573 гола.
Самый высокий процент побед Гвардиола имеет в «Баварии» (75%). Дальше идут «Барселона» и «Манчестер Сити» (72%), а также «Барселона Б» (67%).
Отметим, что недавно Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до средины 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
Гений. Настоящий мастер своего дела. Мне сильно повезло, что существую в одну эпоху с таким человеком, который столько сделал для футбола. Пеп - одна из самых знаковых фигур в истории человечества, как и: Достоевский, Ремарк, Мандела, Эйнштейн, Б.Миллиган, Амундсен, Пеннивайз, Битлз и Р.Федерер
А Йося Мандельштам, где в списке? :)