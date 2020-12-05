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Моуринью бросил камень в огород Клоппа

05 Декабря 2020, 17:49,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поговорил о напряжённом календаре, на который не устаёт жаловаться Юрген Клопп.

«Между прочим, в начале сезона мы провели четыре матча за неделю. Никто по этому поводу не плакал и не поддерживал нас», - сказал Моуринью.

«Очень трудно принять, что четыре клуба Премьер-лиги провели на один матч меньше, чем другие. Я даже не знаю, когда они теперь проведут эти матчи. Это ведь может повлиять на конкуренцию. На этой неделе я пытался узнать, когда пройдут эти матчи, но никто мне не ответил», - высказался португалец.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Юрген Клопп
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