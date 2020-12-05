«Наполи» хочет подписать полузащитника «Челси»

Перспективный полузащитник Билли Гилмор, правами на которого владеет лондонский «Челси», может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А.

Согласно информации издания Corriere del Mezzogiorno, заинтересованность в услугах 19-летнего шотландского футболиста проявляет руководство «Наполи». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 7,5 миллиона евро.

Гилмор защищает цвета «пенсионеров» с 2019-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Билли на поле не появлялся. В сезоне-2019/2020 полузащитник сыграл шесть матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.