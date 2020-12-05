Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Наполи» хочет подписать полузащитника «Челси»

05 Декабря 2020, 09:54,

Global Look Press

Перспективный полузащитник Билли Гилмор, правами на которого владеет лондонский «Челси», может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А.

Согласно информации издания Corriere del Mezzogiorno, заинтересованность в услугах 19-летнего шотландского футболиста проявляет руководство «Наполи». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 7,5 миллиона евро.

Гилмор защищает цвета «пенсионеров» с 2019-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Билли на поле не появлялся. В сезоне-2019/2020 полузащитник сыграл шесть матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Трансферы футбола - зима 2021, Билли Гилмор
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола