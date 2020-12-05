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Журналист: «МЮ» и Тухель взаимно заинтересованы»

05 Декабря 2020, 09:24,

Global Look Press

Наставник французского «ПСЖ» Томас Тухель имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Интерес к немецкому специалисту проявляют лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Это действительно правда. «Манчестер Юнайтед» заинтересован в Тухеле. Сам тренер тоже не против поработать с «красными дьяволами», - сообщил в своем «Твиттере» журналист Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может уволить Тухеля и пригласить на его место итальянца Массимилиано Аллегри. Действующий трудовой договор Томаса с парижским грандом истекает по окончании нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Томас Тухель
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