Журналист: «МЮ» и Тухель взаимно заинтересованы»

Наставник французского «ПСЖ» Томас Тухель имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Интерес к немецкому специалисту проявляют лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Это действительно правда. «Манчестер Юнайтед» заинтересован в Тухеле. Сам тренер тоже не против поработать с «красными дьяволами», - сообщил в своем «Твиттере» журналист Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может уволить Тухеля и пригласить на его место итальянца Массимилиано Аллегри. Действующий трудовой договор Томаса с парижским грандом истекает по окончании нынешнего сезона.