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Аллегри: «Намерен снова поработать в Италии, но это сложно, или в Англии»

04 Декабря 2020, 22:14,

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Известный итальянский тренер Массимилиано Аллегри поговорил о планах на будущее.

- Мне бы хотелось попробовать себя в Премьер-лиге. В Италии я работал 4 года в «Милане», пять лет в «Ювентусе». Намерен снова поработать здесь, но это сложно, или в Англии, - заявил Аллегри The Times. - Считаю, что английский футбол прогрессирует, ведь там много иностранных тренеров. Сейчас гораздо больше тактических нюансов, чем было 10 лет назад. Сложился хороший баланс духа английского футбола и новых качеств и тактических задумок от новых тренеров.

Напомним, что 53-летний специалист уже полтора года не тренирует. Его последним клубом был «Ювентус».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Массимилиано Аллегри
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