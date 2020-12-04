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Тухель может возглавить «Арсенал»

04 Декабря 2020, 16:30,

Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель может сменить клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере», видеть Тухеля у себя хотело бы руководство «Арсенала». Отмечается, что и сам немецкий тренер был бы не против поработать в лондонском клубе.

Действующим главным тренером «Арсенала» является Микель Артета. Нынешний сезон для «канониров» складывается не самым лучшим образом, после десяти туров в активе лондонцев тринадцать очков и четырнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«ПСЖ» под руководством Тухеля в прошлом сезоне вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, ПСЖ, Томас Тухель
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