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Главный тренер «Вулверхэмптона» - о Хименесе: «Скоро он вернётся домой»

04 Декабря 2020, 16:23,

twitter.com

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии нападающего Рауля Хименеса, получившего перелом черепа в матче с «Арсеналом» (1:1).

«Он выздоравливает. Это положительные новости, учитывая всю серьёзность ситуации. Он перенёс операцию, но по-прежнему находится под наблюдением. Скоро он вернётся домой. В данный момент нам не разрешили навещать его. Мы должны довериться врачам», - цитирует португальского специалиста журналист Симон Стоун в «Твиттере».

Напомним, что мексиканец получил серьезнейшую травму после столкновения с защитником «Арсенала» Давидом Луисом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вулверхэмптон, Нуну Эшпириту Санту, Рауль Хименес
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