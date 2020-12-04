Главный тренер «Вулверхэмптона» - о Хименесе: «Скоро он вернётся домой»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии нападающего Рауля Хименеса, получившего перелом черепа в матче с «Арсеналом» (1:1).

«Он выздоравливает. Это положительные новости, учитывая всю серьёзность ситуации. Он перенёс операцию, но по-прежнему находится под наблюдением. Скоро он вернётся домой. В данный момент нам не разрешили навещать его. Мы должны довериться врачам», - цитирует португальского специалиста журналист Симон Стоун в «Твиттере».

Напомним, что мексиканец получил серьезнейшую травму после столкновения с защитником «Арсенала» Давидом Луисом.