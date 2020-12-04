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ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер

04 Декабря 2020, 12:24,

Global Look Press

Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим форвардом 2020-го года по версии издания ESPN.

Второе место в списке занял нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тройку лучших замкнул 35-летний португалец Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус».

В топ-10 также вошли: Неймар («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Сон Хынмин («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Йосип Иличич («Аталанта»).

Лучшим наставником был признан Юрген Клопп («Ливерпуль»). Далее расположились Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
04 Декабря 2020, 12:44

Если "лучший" форвард проигрывает главный матч сезона с непотребным счётом и своей дальнейшей игрой ничем не впечатляет, но признаётся "лучшим", то что-то неладно в европейских СМИ или кто-то снова начинает натягивать гнома в "наинопланетнейшие"! Срочно ЗМ в студию!

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