ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер

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04 Декабря 2020, 12:24,
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Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим форвардом 2020-го года по версии издания ESPN.
Второе место в списке занял нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тройку лучших замкнул 35-летний португалец Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус».
В топ-10 также вошли: Неймар («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Сон Хынмин («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Йосип Иличич («Аталанта»).
Лучшим наставником был признан Юрген Клопп («Ливерпуль»). Далее расположились Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Юрген Клопп
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