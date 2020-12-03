Клубы АПЛ не обсуждали увеличение количества замен

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03 Декабря 2020, 19:27,
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Клубы английской Премьер-лиги на собрании в четверг не обсуждали увеличение количества замен в матче с трёх до пяти. Как сообщает в Twitter журналист BBC Саймон Стоун, ни один клуб не поднял этот вопрос.
Напомним, ряд тренеров клубов Премьер-лиги регулярно выступают с критикой по поводу решения оставить три замены на этот чемпионат. В условиях пандемии коронавируса во многих лигах временно расширили количество замен до пяти.
Ранее мы сообщали, что клубы Премьер-лиги договорились предоставить финансовую помощь клубам из более низких лиг Англии.
На текущий момент место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги делят «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Апл