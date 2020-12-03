«Арсенал» раздумывает над подписанием защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс находится в сфере интересов лондонского «Арсенала». Как сообщает Eurosport, «канониры» рассматривают возможность подписания игрока зимой для укрепления своей линии обороны на вторую часть сезона. Отмечается, что наставник «Арсенала» Микель Артета прекрасно знает возможности Стоунса по временам своей работы в штабе Хосепа Гвардиолы.

В сезоне 2020/2021 Джон Стоунс провёл за «Манчестер Сити» только шесть матчей. Результативными действиями 26-летний защитник не отмечался.

Добавим, что Джон Стоунс выступает за «горожан» с 2016 года после перехода из «Эвертона».