Эффект Brexit: Английские клубы попадают под трансферные ограничения

С первого января из-за выхода Великобритании из состава Европейского Союза английские клубы столкнутся с новыми ограничениями, о которых на своих страницах пишет Sky Sports.

Теперь клубы Премьер-лиги не смогут свободно подписывать игроков из стран Евросоюза, ведь Великобритания не будет иметь доступа к единому рынку рабочей силы.

Ограничения будут следующими: клубы Премьер-лиги не смогут покупать иностранных игроков в возрасте до 18 лет. При этом каждый клуб сможет подписывать не более трёх игроков в возрасте до 21 года. Более того, любой иностранный футболист должен иметь определённое количество очков, чтобы получить разрешение на работу. Очки начисляются по выступлениям игрока за сборную в зависимости от её места в рейтинге ФИФА.