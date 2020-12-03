Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Эффект Brexit: Английские клубы попадают под трансферные ограничения

03 Декабря 2020, 14:18,

Depositphotos

С первого января из-за выхода Великобритании из состава Европейского Союза английские клубы столкнутся с новыми ограничениями, о которых на своих страницах пишет Sky Sports.

Теперь клубы Премьер-лиги не смогут свободно подписывать игроков из стран Евросоюза, ведь Великобритания не будет иметь доступа к единому рынку рабочей силы.

Ограничения будут следующими: клубы Премьер-лиги не смогут покупать иностранных игроков в возрасте до 18 лет. При этом каждый клуб сможет подписывать не более трёх игроков в возрасте до 21 года. Более того, любой иностранный футболист должен иметь определённое количество очков, чтобы получить разрешение на работу.  Очки начисляются по выступлениям игрока за сборную в зависимости от её места в рейтинге ФИФА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Апл, Трансферы футбола - зима 2021
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