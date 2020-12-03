Эриксен готов рассмотреть предложение «Арсенала»

Хавбек сборной Дании и миланского «Интера» Кристиан Эриксен готов провести переговоры с лондонским «Арсеналом», утверждает портал Goal.

Согласно сведениям источника, 28-летний полузащитник, не получающий стабильной игровой практики в составе «нерадзурри», может вернуться в Англию в грядущее зимнее трансферное окно.

Ранее также сообщалось об интересе к датчанину со стороны мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Эриксен пополнил ряды миланского клуба в январе 2020-го года. Действующий трудовой договор футболиста с «Интером» рассчитан до конца сезона-2023/2024.