Эриксен готов рассмотреть предложение «Арсенала»

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03 Декабря 2020, 13:45,
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Хавбек сборной Дании и миланского «Интера» Кристиан Эриксен готов провести переговоры с лондонским «Арсеналом», утверждает портал Goal.
Согласно сведениям источника, 28-летний полузащитник, не получающий стабильной игровой практики в составе «нерадзурри», может вернуться в Англию в грядущее зимнее трансферное окно.
Ранее также сообщалось об интересе к датчанину со стороны мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Эриксен пополнил ряды миланского клуба в январе 2020-го года. Действующий трудовой договор футболиста с «Интером» рассчитан до конца сезона-2023/2024.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021