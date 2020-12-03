«Астон Вилла» назвала стоимость Грилиша

Руководство бирмингемской «Астон Виллы» назвало сумму, которую хочет выручить с продажи полузащитника Джека Грилиша. Об этом рапортует издание The Telegraph.

Согласно данным, в клубе считают, что 25-летний футболист стоит порядка 100 миллионов фунтов (~110 миллионов евро). Ранее СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Грилиш является воспитанником академии бирмингемского клуба. За первую команду «Астон Виллы» Джек выступает с 2012-го года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел девять матче в АПЛ, отметившись пятью голами и пятью ассистами.