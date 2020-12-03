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«Астон Вилла» назвала стоимость Грилиша

03 Декабря 2020, 11:33,

Евро-Футбол.Ру

Руководство бирмингемской «Астон Виллы» назвало сумму, которую хочет выручить с продажи полузащитника Джека Грилиша. Об этом рапортует издание The Telegraph.

Согласно данным, в клубе считают, что 25-летний футболист стоит порядка 100 миллионов фунтов (~110 миллионов евро). Ранее СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Грилиш является воспитанником академии бирмингемского клуба. За первую команду «Астон Виллы» Джек выступает с 2012-го года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел девять матче в АПЛ, отметившись пятью голами и пятью ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Астон Вилла, Джек Грилиш
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