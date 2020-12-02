Врач «Вулверхэмптона» рассказал, когда Хименес будет выписан из больницы

Врач «Вулверхэмптона» Мэт Пэрри рассказал, когда мексиканский нападающий Рауль Хименес будет выписан из больницы. Футболист получил перелом черепа в матче с «Арсеналом» (2:1) и был прооперирован.

«Мы в восторге от отчётов, которые получаем от врачей больницы. Результаты отличные. Хименес должен быть выписан из больницы на следующей неделе», - цитирует Пэрри Sky Sports.

Ранее в СМИ появилась информация, что восстановление Хименеса займёт от одного до трёх месяцев.

29-летний нападающий в нынешнем сезоне сыграл одиннадцать матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми голами.