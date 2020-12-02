Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Врач «Вулверхэмптона» рассказал, когда Хименес будет выписан из больницы

02 Декабря 2020, 22:54,

twitter.com

Врач «Вулверхэмптона» Мэт Пэрри рассказал, когда мексиканский нападающий Рауль Хименес будет выписан из больницы. Футболист получил перелом черепа в матче с «Арсеналом» (2:1) и был прооперирован.

«Мы в восторге от отчётов, которые получаем от врачей больницы. Результаты отличные. Хименес должен быть выписан из больницы на следующей неделе», - цитирует Пэрри Sky Sports.

Ранее в СМИ появилась информация, что восстановление Хименеса займёт от одного до трёх месяцев.

29-летний нападающий в нынешнем сезоне сыграл одиннадцать матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вулверхэмптон, Рауль Хименес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола