Канчельскис: «Я бы хотел, чтобы Погба ушёл из «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

«Погба всегда говорит о том, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», поэтому для меня было бы лучше, если бы он ушёл. Если вы каждый раз повторяете, что вам не нравится что-то, тогда просто возьми и уйди. Нет проблем.

Конечно, Райола – огромная проблема, он всегда говорит, что Погба недоволен клубом. Если вы принимаете решение перейти в «Манчестер Юнайтед», то вам нужно отдавать всего себя клубу. Мне обидно, потому что Погба является отличным игроком», - цитирует Канчельскиса American Gambler.