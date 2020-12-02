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Канчельскис: «Я бы хотел, чтобы Погба ушёл из «Манчестер Юнайтед»

02 Декабря 2020, 20:58,

Global Look Press

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

«Погба всегда говорит о том, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», поэтому для меня было бы лучше, если бы он ушёл. Если вы каждый раз повторяете, что вам не нравится что-то, тогда просто возьми и уйди. Нет проблем.

Конечно, Райола – огромная проблема, он всегда говорит, что Погба недоволен клубом. Если вы принимаете решение перейти в «Манчестер Юнайтед», то вам нужно отдавать всего себя клубу. Мне обидно, потому что Погба является отличным игроком», - цитирует Канчельскиса American Gambler.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Андрей Канчельскис
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