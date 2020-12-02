Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал, кто был его кумиром в детстве.

«В детстве отец записал меня на плавание, но я со слезами на глазах попросил его отвести меня на футбол, потому что любил этот вид спорта.

Футбол всегда был моей страстью. Я помню, что в возрасте семи лет моим кумиром был Криштиану Роналду. Ему на тот момент было девятнадцать, но он уже играл на чемпионате Европы и делал это очень качественно.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Реал», все португальские ребята в детстве считали его ориентиром», - цитирует Жоту The Athletic.

Отметим, что на данный момент Жоту и Роналду вместе выступают за сборную Португалии.