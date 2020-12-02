​Компани: «Перестаньте сравнивать меня с Гвардиолой»

Главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани высказался по поводу своих сравнений с Хосепом Гвардиолой.

«Вы должны перестать сравнивать меня с Гвардиолой. Я пришёл сюда не для того, чтобы говорить, что «Андерлехт» станет «Манчестер Сити». Я никогда этого не говорил и никогда не скажу. Такие заявления делают шаг клуб наивным.

Нас интересует самобытность «Андерлехта», вот и всё. Наш клуб отличается от других клубов, и мы должны принять это», - рассказал Компани в интервью Eleven Sports.

Напомним, Венсан Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год и на протяжении сезонов лет играл под руководством Хосепа Гвардиолы.